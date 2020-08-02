攀岩／李虹瑩肘傷恢復情形良好　透過重訓加強爆發力

▲「攀岩界桂綸鎂」攀岩國手李虹瑩。（圖／The North Face提供）

攀岩國手李虹瑩今天參加運動產業博覽會的活動，大談自己投入賽場、成為職業運動員後的艱辛。大器晚成的她明年將有機會第一次挑戰進軍奧運，而在目前傷勢逐漸恢復後，她也積極地進行訓練，加強自身不足。李虹瑩在今年本來是準備衝刺奧運資格賽，不過之後賽事因為疫情而停擺，也打亂了行程。不過她樂觀的表示，「其實也是剛好有這個機會去休息和養傷，藉機重新準備好自己。」坦言現在體力恢復和年輕時差很多，李虹瑩自嘲想要回到十年前，那時她雖然經驗和技術還是很稚嫩，但體能好、恢復力佳，而現在來到35歲左右，有時候也不得不藉由準備和休息來讓身體重新回到軌道。在今年三月時，李虹瑩曾因為頻繁的參賽和訓練，而導致手肘舊傷復發，影響自己的發揮。不過目前在聯新醫院運動醫學中心進行PRP治療後，恢復情況良好，也可以照正常進度訓練。所以雖然這一次新冠肺炎的疫情大家都不樂見，但某種意義上，似乎也是幫了我國攀岩「一姊」一把。由於目前還無法前往國外進行移訓，因此李虹瑩只能在國內岩館進行訓練，不過她最需加強的先鋒項目，目前只能在原岩中和館進行練習，場地資源略嫌匱乏。不過山不轉路轉，她表示這方面自己還是能透過非專項的訓練來補足，「我也是有透過重訓來加強爆發力，有請專業教練來幫忙鍛鍊。」運動選手在壓力大時總會透過各種方式來紓壓，李虹瑩今天在活動上也分享了她排除壓力的「歌單」，「以前在比賽前想要給自己一些鼓勵時，我常常會聽周杰倫的《稻香》，蠻能帶給我力量的一首歌。」