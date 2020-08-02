中職／高家兄弟同場開轟　富邦金控大戰險勝避免遭橫掃

▲富邦悍將重砲高國輝。（圖／葉政勳攝）

本周「金控大戰」最終戰，昨天輸球的富邦悍將今天在高國麟、高國輝演出兄弟同場開轟的精彩表現下，終場以6:3擊敗中信兄弟，拿下在本次系列賽的首勝，避免遭到對手橫掃。悍將今天率先在客場得點，靠著高國麟的陽春砲率先取得1:0的領先，接著在第4局他們又攻佔滿壘，不過可惜只靠著林宥穎的滾地球打回1分；而兄弟則是在4局下才靠著高宇杰的高飛犧牲打突破僵局，接著王勝偉的突襲短打敲回1分，讓該局打完兩隊以2:2平手。第5局兩隊都有所斬獲，富邦主砲高國輝不讓弟弟專美於前，也掃出陽春砲，之後范國宸敲出二壘安打，又靠著許基宏的傳球失誤跑回本壘得分；不過下一局兄弟也靠林書逸、林智勝和詹子賢的3支安打打回1分，追到只剩1分落後。富邦先發江國豪今天被兄弟敲出11支安打，不過並沒有被對手造成「大局」，總能適時的化解危機，總計今天主投5又1/3局丟掉3分，送出5次三振，退場時是勝投候選人。而兄弟先發周磊則是在4局投完後就退場，他今天丟掉2分，無關勝敗。之後兄弟讓彭識穎上來接手。6局上，富邦攻勢再起，蔣智賢在兩出局、一三壘有人時擊出帶有打點的安打，之後高國輝補上左外野安打，再添1分保險分，富邦以6:3拉開領先。前兩戰，富邦都被兄弟敲出再見安打而落敗，今天在取得領先後，他們的牛棚總算回穩，林羿豪、賴鴻誠完成2又2/3局投球只被敲1安無失分。之後富邦守護神陳鴻文上來關門，他雖然被敲出兩支安打，一度讓對手攻佔得點圈，但好在最終還讓蘇緯達敲出雙殺打，化解危機，讓富邦以3分之差贏球。