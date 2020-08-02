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中職／陳韻文守護神位置被拔？餅總：只有今天

記者吳政紘/桃園報導-2020-08-02 21:56:00
▲中職季後挑戰賽富邦悍將vs.統一7-ELEVEn獅GAME4。統一7-ELEVEn獅陳韻文。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.10.22）
統一獅隊守護神陳韻文今天在8局下登板後援，球隊領先7分下，他雖然也有失分，不過「大餅」總教練林岳平說：「狀況下許可會讓他下去投，希望他可以記住好的感覺。」

陳韻文最近3場出賽有2場救援失敗，尤其被再見安打，對士氣也很傷，林岳平說：「這要等投手教練決定後再說，不過只有今天是這樣。」

陳韻文去年以24次救援成功拿下救援王寶座，不過今年他目前只有9次，要趕上去年個人最佳成績，還要很拚才行。

 

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