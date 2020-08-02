中職／陳韻文守護神位置被拔？餅總：只有今天

統一獅隊守護神陳韻文今天在8局下登板後援，球隊領先7分下，他雖然也有失分，不過「大餅」總教練林岳平說：「狀況下許可會讓他下去投，希望他可以記住好的感覺。」陳韻文最近3場出賽有2場救援失敗，尤其被再見安打，對士氣也很傷，林岳平說：「這要等投手教練決定後再說，不過只有今天是這樣。」陳韻文去年以24次救援成功拿下救援王寶座，不過今年他目前只有9次，要趕上去年個人最佳成績，還要很拚才行。