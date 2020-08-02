日職／陳冠宇幸運中繼奪首勝　宋家豪同場較勁

旅日好手羅德隊陳冠宇今天拿下本季首勝，他在面對樂天金鷲比賽中，8局上登板，加上宋家豪同場較勁，終場羅德以7:6贏球，他也幸運拿下本季首勝。
陳冠宇8局上登板，面對小深田翔大被敲出安打，又被盜壘，前隊友鈴木大地又敲出安打讓他失分，不過陳冠宇還是守住這局，並利用隊友逆轉，宋家豪中繼0.2局無關勝敗。
宋家豪8局下登板，隊友酒居知史形成滿壘危機，他上場先是被角中勝也敲出適時安打追平，藤岡裕大敲出高飛犧牲打，順利逆轉，終場羅德就以7:6險勝。
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