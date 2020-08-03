NBA／馬刺罰球絕殺灰熊復賽2連勝　排名升到西區第9

馬刺復賽後明星大前鋒LaMarcus Aldridge因傷報銷，因此外界並不看好能延續連續打進季後賽的紀錄，不過他們越戰越勇，今(3)日靠著另一位球星DeMar DeRozan的「自我救贖」，關鍵兩罰命中、準絕殺對手，終場以108:106險勝灰熊，排名成功上升到第9名。馬刺此役曾帶著9分的領先進入到末節，不過灰熊的年輕球員們此時展開反撲，多點開花打出一波9:0的攻勢，將比分追進到只有一個球權的差距。馬刺這段期間雖靠著Rudy Gay和Dejounte Murray的三分球回應，但禁區屢屢遭對手切入取分，在比賽剩下最後一分鐘時，僅握有3分領先。讀秒階段，灰熊球員採取犯規戰術，沒想到DeRozan此時站上罰球線後卻兩罰落空，錯失將分數拉開到保險距離的機會，導致下一波進攻灰熊靠著Jaren Jackson Jr.的三分球扳平比數，雙方戰成106:106平手。不過DeRozan並未因此喪志，最後一擊他沉穩處理球，用一次假動作騙起了Dillon Brooks，並且要到了犯規，並在這一次穩健的罰進兩球。之後Jackson賭博式的三分球未能投進，馬刺以2分之差贏球。DeRozan今天砍下14分、7助攻，數據雖然不算出色，但他在第4節關鍵時刻多次挺身而出，展現老牌球星的價值；控衛Murray本場斬獲21分、10籃板兩項數據都是隊內最高，而Derrick White則是全能的繳出了16分、6籃板、7助攻的表現。灰熊方面，超級「榜眼」Ja Morant一枝獨秀攻得25分、9籃板、9助攻，差點當英雄的Jackson 則是砍下21分，Brooks 也有16分，不過最後時刻還是稍嫌經驗不夠，讓老大哥上了一課。西區戰局紛亂，第8到第13名的球隊之間只有4.5場勝差，由於今天拓荒者輸球，而馬刺贏球，因此後者也升到了第9名的位置。根據復賽的新規則，如果8場比賽結束，而分區第8和第9名的球隊勝差沒超過4場，那就要額外進行加賽，決定最後一張門票誰屬。