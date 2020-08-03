MLB／「古巴飛彈」塞斯佩達斯失蹤　經紀人宣布他不打了

大都會隊強打者「古巴飛彈」Yoenis Cespedes（塞斯佩達斯）今天因為行蹤成謎，被球團在飯店及住處搜索，根據球團說法，他將因新冠肺炎辭退賽季，因此確定今年球季暫時不打。生涯打過165轟，Yoenis Cespedes本季出賽8場有2發全壘打，由於紅雀隊也傳出確診案例，因此他十分恐慌。大都會總管Brodie Van Wagenen表示，我們支持球員做出這樣的決定，現在是對各位很有挑戰性的時刻。不過他表示：「當然這令人驚訝，但我們還是要往前進，沒有任何事可以阻止我們。」