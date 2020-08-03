MLB／大谷驚傳手肘不適　等MRI檢查出爐

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天在面對太空人比賽中先發，他主投1.2局失2分就退場，最快球速156公里，不過新的報告指出，他在比賽中接受MRI（核磁共振）檢查，目前還在等結果。
大谷今天依舊沒能有好表現，次局連續投出保送，總共5次四死球，一開賽最快球速從156公里，掉到只剩143公里。
不過大谷在2018年6月6日對皇家比賽後，右手韌帶損傷，之後經過治療，9月2日再度對太空人出賽，雖然也飆出159公里速球，之後也因球速掉太快，之後動了手肘韌帶置換手術。今年才正式回到先發輪值。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
從威權走入民主 前總統李登輝帶領台灣邁入民主 締造和平移轉政權歷史
好市多夏日必買清單TOP10 清涼消暑值得大吃特吃 一吃再吃
傳奇謝幕！「臺灣民主之父」李登輝辭世 國際各界悼念
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
台日互動大不同！居酒屋中存在的日本職場潛規則
《國民法官法》究竟吵什麼？爭議懶人包在這裡
可怕的蚊子大敵！不只傳染登革熱還有這個傳染病千萬不能大意
台灣首位民選總統 李登輝的一生
前總統李登輝病逝 國內齊哀悼「感謝您對台灣的付出」
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出