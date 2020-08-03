MLB／大谷驚傳手肘不適　等MRI檢查出爐

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天在面對太空人比賽中先發，他主投1.2局失2分就退場，最快球速156公里，不過新的報告指出，他在比賽中接受MRI（核磁共振）檢查，目前還在等結果。大谷今天依舊沒能有好表現，次局連續投出保送，總共5次四死球，一開賽最快球速從156公里，掉到只剩143公里。不過大谷在2018年6月6日對皇家比賽後，右手韌帶損傷，之後經過治療，9月2日再度對太空人出賽，雖然也飆出159公里速球，之後也因球速掉太快，之後動了手肘韌帶置換手術。今年才正式回到先發輪值。