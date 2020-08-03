MLB／比賽中手肘不適送醫　大谷球速狂掉12公里

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天在面對太空人隊先發，僅投1.2局因為球數達50球就提前退場，但他比賽中就被送往醫院，右手肘韌帶似乎有不適狀況。
大谷今天還是一直飆速，但是最快球速156公里，投到47球後，直球只剩143公里左右，狂掉12公里。
大谷前一次登板也是一人未解決就退場，讓他感覺很差，並說：「感覺還沒累就先休息了。」
不過大谷有手肘韌帶置換手術的前例，這次若再度受傷，恐怕對未來投手生涯十分不妙。
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