CBA／球隊被林書豪打爆還只想理髮　福建主將遭球迷狂酸

福建潯興昨天以75:107輸給北京首鋼，無緣晉級四強，球隊「一哥」王哲林雖然拿到全隊最高的20分，但是賽後毫無鬥志的發言卻讓球迷相當不滿，在網路上對其痛批。王哲林這場比賽被北京洋將尤度給壓制，讓對手打出10投9中的超高命中率、得到21分，另外還抓下14顆籃板，福建半場打完就落後多達34分，雖然外籍教練凱薩爾一直鼓勵球隊不要放棄，但福建士氣已經被打垮，最終就以32之差落敗。王哲林賽後表示，其實球隊今年一開始一度只有倒數第二，那時候所有人都不信他們能進季後賽，不過之後福建慢慢找回節奏，最終創造奇蹟。可惜這場比賽全隊狀況確實不好，北京也的確是個好對手，會好好總結然後去提升。不過接下來記者問他放假後要幹嘛，王哲林說：「我現在最想幹的就是想去理髮店弄下髮型。」想不到這個回答卻激起大陸球迷的不滿，砲轟他毫無鬥志，這時候還在想自己的頭髮。在大陸的虎撲論壇上，很多人針對其態度作批評，「就算是真的也不可以說出來．．．」、「不知道說什麼，提前祝大家新年快樂吧」、「沒有什麼能阻擋我大王理髮的」、「周琦要是說這話全國各種社交媒體都要罵他了」、「可能對人家來說，籃球就是個職業，不能被工作影響生活嘛，人最重要的還是開心」。其實王哲林此役發揮得不算太差，依舊拿到了20分、20籃板「雙20」的數據，不過他一個人還是難敵北京雙洋將的猛烈火力，林書豪砍下全場最高的26分，攜手尤度貢獻了47分，另外後衛方碩也有19分。而福建只有勞森一人勉強能給其支援，輸球並不冤枉。