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日職／王柏融台灣表現夠猛　日球迷：他可能會覺醒

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-03 12:25:06
▲日職火腿隊王柏融。（圖／取自GAORA Sports)
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融在二軍「鬼神」般的成績，讓日本球迷十分驚豔，尤其他連續3場都有雙安，目前8打數6安打大爆發，王柏融過去在中職成績也被翻出來討論。

王柏融在2016年打出生涯最佳的4成14打擊率，29轟，105打點，也是猿隊奪冠大功臣。

而不少球迷看到次數據也紛紛表示：「這也太猛！」、「想要這樣的支援」、「去年六月時還有這樣的身手，不過夏天過後差很多」。

其中更有球迷指出「小王在這之後可能會覺醒」，期待王柏融在二軍打出7成50打擊率後，可以重返一軍大展身手。

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