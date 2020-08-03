NBA／禁區輸40分又如何？火箭21顆三分球轟垮公鹿取2連勝

一來一

繼昨天在比賽尾聲翻盤獨行俠後，休士頓火箭今日面對東區第一的密爾瓦基公鹿，雖然主將James Harden手感不佳、只有24分，但「威少」Russell Westbrook爆發砍下31分，再加上全隊飆進21顆三分球，轟垮公鹿禁區長人陣，終場以120:116收下復賽2連勝。火箭隊於三分球的熱衷早已不是新聞，本季他們雖然找來不擅投射的Westbrook，卻依舊不改其志，每場依舊出手大量的外線。根據官方數據統計，當火箭今年單場三分球命中率超過36%時，他們24勝2敗，幾乎是無敵的。而今天他們雖然被內線戰力強大的公鹿打爆了禁區，被對方多搶了29個籃板，同時禁區得分少了40分，但是此役他們三分球手感不錯，61次出手命中21球，命中率為34.4%，也因此彌補了雙方高度上的差距。今天開賽火箭就曾經落入雙位數的落後，但就是憑藉著外線的發揮將分數趕上，甚至反超比數；雖然決勝節時公鹿一度拿回主導權，重新要回領先，但火箭憑藉著Westbrook精彩的個人發揮，以及關鍵時刻不手軟的罰球，最終翻盤得手以4分之差取勝。公鹿今天確實達到了教練團的設定，禁區完全統治對手，全場抓下65個籃板，其中17個是進攻籃板，並且也限制住了Harden的發揮，讓他整場只有投進5球、得到24分。不過他們今天並沒有很好的限制住火箭的三分球，另外自身也發生了多達22次失誤，反觀對手僅有9次，往其實也抹消了籃板帶來的優勢。此外，Westbrook這一戰發揮著實出乎對手意料之外，成為本場勝負分野。「字母哥」G. Antetokounmpo今天仍打出MVP等級的身手，25投14中砍下了36分，另外抓下18個籃板，還有8次助攻；副手K. Middleton也很出色，18投10中攻得27分、12籃板、4助攻；至於中鋒Brook Lopez也斬獲23分、12籃板的數據。火箭方面，今天先發5人得分都上雙，除了Westbrook及Harden之外，鋒線D. House Jr.投進4顆三分球得到16分，R. Covington投進3顆三分球得到15分；替補上陣的J. Green也進帳3顆三分球，得到9分。