NBA／慘！魔術小將球衣銷量復賽第2　卻因左膝受傷而報銷

奧蘭多魔術今天雖然以132:116擊敗沙加緬度國王，但陣中年輕前鋒Jonathan Isaac卻在一次進攻回合中傷到了左膝，檢查後確定是左膝前十字韌帶撕裂，這一季確定無法再出賽。Isaac受傷的畫面怵目驚心，他倒地時痛苦的摸著膝蓋，最終只能靠輪椅才能離場。今年一月時他才剛因左膝挫傷而休養，好不容易因為賽季延賽能夠重回戰場，沒想到又再度受傷，連場邊的隊友都忍不住為他感到難過。今天砍下22分的魔術前鋒Aaron Gordon在受訪時哽咽表示，「我的心與他在一起，他是那麼好的一個人，我希望他傷勢不嚴重，我希望他只是受了點驚嚇，但是這令人難過，天吶！這都讓我眼裡含淚了。」網路上甚至還有人將Isaac和「飆鋒玫瑰」Derrick Rose的傷情做比較，後者在2012年時也是十字韌帶撕裂，就此毀了他的生涯，直到近年才復出並打出成績，但已經沒有當年MVP的風采。今年22歲的Isaac，被魔術隊在2017年以首輪第6順位挑走，今年他繳出12.1分、6.9籃板、2.4火鍋、1.5抄截的全面數據，頗讓人期待。而且他在前一戰因為基督教信仰而不願意在唱國歌時下跪來抗議社會運動，也沒有穿「BlackLivesMatter」的球衣，引發討論，他也因此聲名大噪，球衣在官網賣到缺貨，僅次於湖人球星LeBron James。