中職／陳真可望獲高評價　富邦：仍持續談約中　

文化大學強打外野手陳真，今年投入季中選秀，就被富邦悍將以第三輪選中，目前富邦也積極談約，希望早日綁定這位「外野即戰力」。
陳真的打擊爆發力不錯，被視為是下半季富邦要衝擊冠軍的戰力之一，富邦副領隊陳昭如表示：「雙方已經多次交換意見，目前持續談約中。」
據了解，富邦開出300-350萬以上價碼簽約金，不過目前還在談約中，富邦已經簽下張進德，並且也發揮出好效果，若外野還能有陳真加入，第二指名郭俊麟在一年後也能夠擔任本土王牌角色，陣容將會更整齊。
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