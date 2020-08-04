NBA／范喬丹發威狂攻36分　暴龍打出冠軍本色復賽2連勝

北國勁旅多倫多暴龍在復賽開打後，戰績持續開出紅盤，繼首戰扳倒洛杉磯湖人後，今天面對東區強權熱火，又在主力後衛「范喬丹」Fred VanVleet全場砍進7顆三分球、狂攻36分的帶領下，以107:103贏球，收下2連勝。兩隊今天在四節的比數都咬得很接近，3節打完暴龍僅取得5分的領先，決勝節熱火在替補後衛Goran Dragic連拿5分的發揮下，一度反超比數，不過暴龍靠著VanVleet和Kyle Lowry兩人在罰球線上的穩健命中率，讓球隊重新要回優勢。讀秒時刻，Dragic再度切入得手，還要到了OG Anunoby的犯規，獲得小帳加一的機會，此時如果罰進就可以追平比數，但沒想到他卻在關鍵時刻失手，之後又發生傳球失誤，拱手把球權送給暴龍，熱火最終反撲無力，以4分之差輸球。對湖人表現出色的暴龍主控Lowry，今天手感不佳，全場8投僅2中，只有14分，所幸其他球員跳出分擔他的進攻壓抑，除了VanVleet砍下36分，新「龍王」Pascal Siakam挹注了22分，替補前鋒Serge Ibaka也得到15分，再次展現出衛冕軍的優異團隊戰力。而熱火方面，今天有5人得分上雙，其中以Dragic的25分、5籃板、5助攻的數據為最佳；球星Jimmy Butler得到16分、7籃板、5助攻，Jae Crowder投進4顆三分球、看下16分。