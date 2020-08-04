MLB／紅雀隊驚爆群聚感染　與老虎4連戰延期

大聯盟官方今天宣布，聖路易紅雀隊爆發新冠肺炎群聚感染潮，共有13位球員確診，加上6名行政人員，因此跟老虎隊的四連戰宣布延期。





目前紅雀主要球員都隔離，且都待在密爾瓦基，並且將持續檢驗是否有陽性反應，目前預計會繼續跟小熊隊的系列賽。





紅雀隊棒球執行總裁John Mozeliak表示，目前有球員是無症狀，不過8位有頭痛，無嗅覺以及低溫發燒的狀況。





而確診球員都將先被送到聖路易，不過有球員被質疑可能有去賭場導致確診，他說：「我沒有看到證據，但是若屬實，我會很失望。」









