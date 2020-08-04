NBA／太陽後悔了嗎？溜馬新「渦輪」連兩場得分大爆發

印第安那溜馬對似乎在復賽找到了驅動球隊的新「渦輪」引擎，今年才來到球隊的前鋒T.J. Warren(沃倫)在上一戰轟下53分之後，今天對巫師又繳出34分、11籃板、4助攻、3抄截、4阻攻的全能數據率隊取勝，讓人訝異他在停賽的期間到底都做了些什麼訓練。Warren上一戰29投20中、命中9顆三分球，砍下復賽至今最高的53分，也成為溜馬睽違15年來首位得分突破50分的球員。而在今天他又展現自己防守端的能力，用攻防俱佳的表現帶領球隊逆轉巫師，持續上演驚奇。對於外界滿腹的疑惑，Warren在受訪時表示自己在停賽時不停的在訓練，「那時候很難找到開門的球館，但我始終都在努力保持體型。當我和朋友們在家的時候，我會經常打球，也很常去鬥牛。我是天生的籃球員，因此我就是來到上場並以自己的方式打球，保持侵略性。」在這兩場比賽，Warren獲得的罰球數都不算多，但是他總共打進了34顆運動戰進球，數量相當驚人，也讓外界看到他的投射以及運動能力。本季例行賽溜馬飽受傷兵所苦，Warren穩定的得分能力成為球隊的及時雨，他場均出賽32.2分鐘，可以得到19.2分、4籃板、1.5助攻、1.1抄截。Warren生涯在太陽待了5個賽季，但最終去年季後母隊為了挪出薪資空間、而決定不留人，將其給交易到溜馬，他當時就表示要讓太陽球團後悔，而如今他本季單場得分超過30分的次數已經超過生涯在太陽得到30分次數的總和，不但打臉了前東家，也證明了自己的實力。