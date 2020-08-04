MLB／大谷手肘又傷　本季「二刀流」恐報銷

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，昨日登板因為球數達50顆退場，因為不舒服送醫檢查結果出爐，他因為手肘尺側腕屈肌扭傷，起碼要休4-6周以上，本季擔任投手的任務可能已經取消。
大谷昨天出賽面對太空人投1.2局失2分，有5次保送，最快球速還有156公里，不過越投越慢，最後送醫檢查才發現受傷。
2018年9月他就曾因為右肘韌帶損傷休養，10月開刀治療，2019年專門擔任打者，今年7月27日對運動家，睽違693日再度登板，不過也1局投不完，被打3安打，3保送，還狂失5分退場。
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