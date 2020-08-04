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MLB／天使召喚頂級新秀阿戴爾　12強美國隊重砲手

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-04 09:53:02
▲美國隊天使3A強打Jordon Adell。（圖／葉政勳攝）
天使隊今天把3A頂級新秀Jordon Adell（阿戴爾）叫上大聯盟，他在去年12強賽幫助美國隊打到四強，而他是全美矚目新秀，即將大放異彩。

Jordon Adell是全美第一輪第10順位進入美職，也是天使隊未來培養的潛力新秀，12強賽就可看出他的長打實力，他在東京巨蛋頻頻開轟，讓現場媒體十分印象深刻。

由於天使隊日籍二刀流好手大谷翔平目前已經因為手肘受傷需要休養一個月以上，目前天使隊需要長打好手，Jordon Adell會是不錯的選擇。

 

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