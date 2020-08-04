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MLB／不爽球員鬆懈爆疫情　基特：他們過得有點太舒適

運動中心/綜合報導-2020-08-04 10:39:20
▲Derek Jeter 如願以償成為馬林魚隊老闆（圖／美聯社／達志影像）
日前邁阿密馬林魚爆出隊職員大規模感染新型冠狀病毒(COVID-19)的狀況，導致多場比賽延期。前紐約洋基隊長、馬林魚球團執行長Derek Jeter(基特)不滿表示，他說他的球員太過鬆懈，也因此付出代價。

基特抱怨球隊會爆發疫情，是因為集體錯誤的安全感所導致，也因此讓馬林魚隊職員疏於遵守保持社交距離，以及佩戴口罩的規定。基特今天表示：「整個客場作戰的隊伍過得有點太舒適了。」

馬林魚感染病毒的21名隊職員當中，有多達18人是球員，不過所有人都沒有出現嚴重症狀，基特認為他們全都可以在本季順利回歸。

至於病毒是如何入侵球隊，基特認為已經難以追查。因為暑訓期間和前往亞特蘭大參加熱身賽時，都沒有傳出任何感染病例。不過開季後與費城系列賽之後卻爆出疫情。基特表示：「大夥兒都待在一起，他們太放鬆以至於失去警戒，他們一群人聚在一起，卻沒有戴上應該戴的口罩，也沒有保持社交距離。」

「我們的球員沒有在亞特蘭大裡到處跑，的確是有幾個人離開飯店，我們有幾個人離開飯店去買咖啡、去買衣服。其中一人去球員的家裡吃飯，現場沒有其他賓客。也沒有人去聲色場所，沒有人去泡酒吧，沒有人在亞特蘭大亂跑。」基特表示。（編輯：劉祐廷）

 

 

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