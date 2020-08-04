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日職／大王連4場敲安！王柏融二軍打擊率高達7成

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-04 12:18:00
▲王柏融發文。（圖／取自王柏融IG)
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融，今天二軍先發第二棒，擔任DH，王柏融上次離開一軍是因為26日，球隊希望他下去調整，而他在二軍出賽4場，9打數7安打大爆發。

王柏融在二軍連續4場雙安，甚至還有開轟表現，讓總教練栗山英樹十分滿意。

王柏融在此役先發，首打席就敲出右外野安打，連續4場安打，打擊率高達7成78。

不過他在一軍打擊率目前只有0.097，火腿本周在主場出戰西武，王柏融甚至有機會重返一軍。

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