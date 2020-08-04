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MLB／大谷手肘韌帶又受傷　本季投手恐斷念

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-04 11:16:58
▲大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟天使隊「二刀流」日籍好手大谷翔平因為右手肘尺側腕屈肌扭傷，本季恐怕要回投手丘有難度。

大谷昨天出賽面對太空人投1.2局失2分，有5次保送，最快球速還有156公里，不過越投越慢，最後送醫檢查才發現受傷。

2018年9月他就曾因為右肘韌帶損傷休養，10月開刀治療，今年才正式回歸投手任務。

不過大谷目前受傷等級是2，若是完全斷裂，就會更嚴重，可能要再次動刀。

 

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