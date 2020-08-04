MLB／大聯盟控制疫情成效不彰　小熊蘇札不爽開砲

小熊隊外野手Steven Souza Jr（蘇札）今天因為不滿意大聯盟處理新冠肺炎對策，加上目前疫情越來越嚴峻，他也說：「我感到很丟臉。」31歲的Steven Souza對大聯盟主席Manfred說：「我認為我們一開始沒有控制得很好，我也不認為Manfred做得很好，當然我也不認為我公開羞辱他的方式很對，但我只是認為這不是好方式。」

「我很羞愧，尤其身為一個球員看到這一切發生。」他說。





大聯盟現在不但馬林魚、紅雀等都爆發群聚感染，不過大聯盟並未因此停賽。









