NBA／「甜瓜」之後隊史首人　金塊大物新秀砍超狂數據

丹佛金塊今天在延長賽以121:113擊敗奧克拉荷馬雷霆，球隊新秀前鋒Michael Porter Jr.表現出色，砍下37分、12籃板的數據率隊贏球，而他也成為繼2004年「甜瓜」Carmelo Anthony之後首位得到「35+10」數據的超級新人，無疑讓金塊球迷看到了希望。其實Porter的潛力絕對無庸置疑，在2017年他還是名滿天下的美國第一高中生，不但身材出眾、技術層面也很成熟，被看好有成為NBA球星的潛力，甚至一度是選秀狀元的熱門人選。不過沒想到上了大學後，他卻因為椎間盤傷勢而深受其擾，之後還被迫動手術解決了問題，也因此缺席了不少比賽，選秀評價也跟著開始滑落，最終他在2018年選秀大會上於第14順位才被金塊挑走。不過儘管去年一整季都沒打，但Porter復出之後在講求團隊運作的金塊依舊打出自己的一片天，本季教練團控管其出賽時間，每場只打14分鐘左右，他可貢獻7.5分、4.1籃板。到了復賽之後，由於球隊後場三大主將Jamal Murray、Will Barton、Gary Harris接無法出賽，他也因此得到了表現的機會，今天在膠著的比賽中擊敗團隊戰力出色的雷霆，展現他可以期待的巨大潛力。Porter在賽後受訪談到今天這場比賽的表現時，提到自己的動力來源，「我跟Michael Malone(金塊總教練)說，我明白自己可以帶來更多東西。上一場比賽，我沒有帶上足夠的能量和激情，也不夠努力。Jamal、Gary和Will無法出戰，我知道我需要站出來，承擔更大的責任。」之後他也表示自己和Jokic的搭檔漸入佳境。「我喜歡和Joker一塊打球，我覺得他正在學習怎麼和我搭檔。當我像那樣切入時，對他來說我就是一個很大的目標。我認為他很享受這樣的配合。」