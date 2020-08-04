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日職／讓他升！連2打席敲長打　王柏融二軍猛打賞

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-04 14:20:24
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融，今天二軍先發第二棒，擔任DH，他在二軍出賽4場，11打數9安打大爆發，這也是他本季首度單場猛打賞。

雖然在一軍打擊率只剩0.097，不過王柏融連續4戰都敲安，今天首打席就敲安，5局下、6局下分別敲出二壘安打，打擊率高達8成18。

尤其是6局下王柏融還是敲出中外野二壘安打，並且貢獻1分打點。

王柏融二軍前3戰都有2支安打，這場也不例外，還敲出3支安打大爆發。

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