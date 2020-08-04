日職／讓他升！連2打席敲長打　王柏融二軍猛打賞

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融，今天二軍先發第二棒，擔任DH，他在二軍出賽4場，11打數9安打大爆發，這也是他本季首度單場猛打賞。
雖然在一軍打擊率只剩0.097，不過王柏融連續4戰都敲安，今天首打席就敲安，5局下、6局下分別敲出二壘安打，打擊率高達8成18。
尤其是6局下王柏融還是敲出中外野二壘安打，並且貢獻1分打點。
王柏融二軍前3戰都有2支安打，這場也不例外，還敲出3支安打大爆發。
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