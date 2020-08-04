羽球／落入周天成的圈套無緣止敗　王子維：發現的太晚了

模擬東京奧運對抗賽羽球項目的賽事在昨天已經落幕，而我國「一哥」周天成和「羽球王子」王子維交手的3局大戰，內容好球不斷，仍然讓不少人記憶猶深。今日他們兩人在參加第五屆牧德盃企業羽球排名賽記者會時，都認為這是一場好比賽，而且也對於自身狀況的維持大有助益。王子維過去對戰周天成處於7連敗，生涯還沒贏過，昨天在第3局還一度領先，看起來是最有機會扳回一成的一次，沒想到最終還是沒有跨過心魔、以19:21、21:15、17:21落敗，讓他也直言：「氣死了！」對於還是無法終結對戰連敗，王子維有些懊惱，今天在受訪時他解釋說，「在領先的情況下，沒發現學長(周天成)打法有所改變，等到發現時已經落入他的圈套了，這也是我之後需要學習的地方。」而周天成則是誇小老弟進步很多，彼此都打出了一場高張力的比賽，另外他也肯定這一次的模擬賽幫助國家隊球員們能夠維持住自身狀況，不至於在沒比賽時下滑太快。周天成接下來將跟田徑隊前往綠島、澎湖等地進行特訓，看能否透過不同的方式來提升自己的競技水平，另外他也希望能順道去關懷偏鄉的小朋友。而王子維則是將參加排名賽，他表示由於身邊的隊友們都會參賽，自己如果不打那也沒有人可以陪同練習，因此也報了男雙和混雙兩個項目。「看能否透過男雙訓練自己平抽擋的能力，然後混雙練習自己的控球、學習如何打到女生那邊。」