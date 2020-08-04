羽球／湯姆斯盃和中國大陸分同一組　麟洋配平常心看待

模擬東京奧運對抗賽羽球項目的賽事在昨天已經落幕，我國第一男雙「麟洋配」李洋和王齊麟也拿下男雙冠軍，而兩人今天在記者會上，也對於之後的排名賽及可能舉辦的湯姆斯盃做出看法。「終於找回比賽的感覺，強度其實一直都還不錯，但就是進入比賽的那種感覺有點欠缺，因為面對的都是熟悉的對手，所以還沒辦法那麼快的意識到『是在比賽』了。」王齊麟表示，而李洋也認同搭檔說的話，認為一開始兩人的確沒有那麼進入到比賽情境裡，但之後就越來越進入狀況了。在結束模擬賽後，李洋和王齊麟都會參加牧德盃企業羽球排名賽，不過兩人屆時將會拆夥，李洋將和妹妹李芷蓁搭配，王齊麟則是和「原配」程琪雅出征。兩人均表示不會在此賽事設定太多的目標，仍以調整為主，「其實就是想一直維持比賽的感覺，因為一直訓練也會感到疲勞乏味，所以就是希望以賽代訓。」雖然目前還不確定湯姆斯盃到底會不會如期開打，不過賽事分組已經出爐，我國和中國大陸、法國及澳大利亞分在一組，出線機會濃厚，甚至有機會和大陸隊一爭長短。對此，王齊麟平常心看待，「其實現在不管對什麼對手都好，我就只是想比賽。」他笑說希望疫情趕快下來，有國際賽打就好。而李洋則是認為，大家都相處了這麼久，其實面對團體賽就是把向心力和團結的氛圍打出來，要有「奮勇抗敵」的感覺，如此或許能展現出更不一樣的實力。