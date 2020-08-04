羽球／吐槽李洋太愛碎念　李芷蓁搭檔國手哥哥挑戰心魔

李洋和李芷蓁是台灣羽球界有名的兄妹檔，兩人都在自己的生涯打出一片天，同為雙打的好手，這次他們將會在牧德盃企業羽球排名賽聯手出擊，而後者也希望能從哥哥身上學習到一些東西，期許自己未來也能成為亞運代表隊的一員。「如果是正式的大比賽是從來沒有配過。」李芷蓁笑說自己上一次和李洋搭配印象中已經是遠在高一時候的事了，「因為我配哥哥會很有壓力，他很愛在比賽中念我。這一次一開始也有點怕，不過後來決定挑戰一下、突破心魔，所以和教練溝通完後，就答應試試看。」而李洋則是一本正經的解釋為何沒和妹妹組雙打的原因，「她(李芷蓁)怕我罵，情人、兄妹、姊弟這種關係的組合，通常都罵很兇，會吵架。」另外，這位國手哥哥也坦言自己對妹妹要求高，所以有時候會過於嚴厲，於是乎兩人很少搭檔。不過李芷蓁理解自家老哥是「刀子嘴，豆腐心」，在比賽中碎念也是希望自己能做得更好，「不過有時候他在比賽中念我，我就會覺得「哇！」壓力好大，所以反而容易患得患失，所以配哥哥時就容易打得比較緊張一點。」也是因為如此，李芷蓁覺得這次的排名賽也會是很好的一個挑戰，盼能在比賽中維持一個良好的心態，不要太容易崩潰「我如果能熬過這一關，那對於未來比賽也會很有幫助。」李芷蓁2018年的11月開始搭檔學姊程琪雅出征國際賽，去年在奧爾良羽球大師賽和美國羽球公開賽都闖進到四強，職業生涯正逐漸起步，不過今年卻遭逢疫情而無法出國參賽，她也坦言有點失望。不過李芷蓁表示，自己目前也會看過去出國比賽的影片，找尋比賽的動力和感覺，如果賽季能重啟，再來拚看看。「之後的短期目標應該設在亞運，我希望能參加亞運代表團。」