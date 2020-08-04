拳擊／女拳王林郁婷升級2.0　霸氣喊不怕被情蒐

▲拳擊亞錦賽國內選拔賽，已拿下東京奧運門票的女將林郁婷（藍衣）改戰64公斤級仍輕鬆擊敗對手拿下資格。（圖／鍾東穎攝 ,2020.08.04）

已拿下東京奧運門票的我國拳擊女將林郁婷，今(4)日連跳2量級改戰64公斤級仍輕鬆擊敗對手，林郁婷霸氣直說，不怕被對手情蒐，近期找來新教練，整體「更新」升等，期盼疫情早日結束，讓東奧順利舉辦。原本「模擬東京奧運對抗賽」中也有拳擊項目，但已取得東奧門票的陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀在國內難以找到抗衡對手，找男選手又怕導致受傷，最終改辦亞錦賽選拔賽。林郁婷原是57公斤級，這次選拔賽改打64公斤級，對於本來體重就維持在60公斤左右的她來說，只要過磅達60,1公斤即可參賽，難度並不大，林郁婷也表示，目標是東京奧運，不刻意做體重變化，怕影響身體成長。林郁婷透露自3月中東奧亞大區資格賽奪金後，返台正式加入美國體能教練給的菜單，「做以往少有的訓練，不單是追求重量，而是多點身體活動，提升爆發力，轉換到拳擊專項能發揮得更好。」自己「更新」升級更不怕對手情蒐。這次連跳2量級，林郁婷霸氣直呼，「有勇氣跳上來就要有勇氣去承受該量級的挑戰。」教練曾自強則透露，「跨2個量級參賽一方面可以磨練，另一方面也比較不會被57公斤級的對手情蒐。」曾自強表示，若亞錦賽沒因疫情取消仍在印度舉行會考慮前往，林郁婷則說，「打不打是其次，希望疫情趕快過去，讓東京奧運可以如期舉行。」