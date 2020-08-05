CBA／林書豪砍23+10無用　廣東靠神奇擦板球於延長賽取勝

CBA季後賽四強戰開打，北京首鋼昨日對上廣東宏遠，靠著當家球星林書豪拿下23分、10助攻，一度有機會贏球，但沒想到決勝節最後時刻被廣東洋將威姆斯投進擦板球追平，最終在延長賽以109:111落敗，系列賽以0:1落後。廣東這場比賽主將易建聯因傷未能出賽，不過他們依舊展現了一支超級強隊的底蘊，首節甚至還領先1分；不過次節北京在翟曉川和方碩的外線連續命中下，終於將分數給反超，半場打完以59:48取得11分優勢。易籃再戰後，首鋼的火力依舊兇猛，一度將分數拉開到16分之差，但沒想到廣東全隊鬥志高昂，胡明軒上籃進算加罰讓球隊士氣高昂，最後時刻威姆斯在球隊落後2分時，頂著防守者投進壓哨打板球，雙方平手打印延長賽。延長賽首鋼有些氣力放盡的感覺，而廣東則是趁勝追擊，靠著任駿飛的兩罰機會取得比數超前，最終以2分之差險勝，系列賽拔得頭籌。威姆斯這場比賽無法阻擋，砍下了全場最高的40分，另外還抓下18個籃板，而廣東其他球員也有出色表現，周鵬得到17分、7籃板，任駿飛17分、8籃板，而徐傑也斬獲10分、6籃板。北京隊方面，以後衛方碩的28分為最高，林書豪拿到23分另外還傳出10助攻，翟曉川貢獻18分、7籃板，台灣鋒線周儀翔也有8分的進帳。