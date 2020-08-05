NBA／快艇怎麼了？「魯長老」今回歸卻仍被太陽絕殺輸球

洛杉磯快艇復賽後狀態差強人意，今天雖然迎來後場大將「魯長老」Lou Williams的回歸，但沒想到面對戰績後段班的鳳凰城太陽，卻被對方球星Devin Booker飆進了絕殺而輸球，終場以115:117輸球，賽季重啟後僅有1勝2敗的戰績。此役首節雙方咬得很緊，不過太陽靠著Booker連續3顆三分球取得4分領先，次節輪到Cameron Payne手感火燙，拋投命中又投進2顆三分球，太陽之後打出8:0攻勢，快艇在Kawhi Leonard的壓哨三分命中後，半場落後7分。第三節Leonard帶頭反攻，快艇打出一波9:0攻勢，將差距縮小到僅剩4分；決勝節快艇終於在最後兩分鐘靠著中鋒Ivica Zubac的進球將比分追平，兩隊一路纏鬥，太陽最後一擊交給Booker執行，他接球後在Leonard及George兩位防守專家前翻身跳投完成絕殺，也讓比數定格在117:1115。快艇「最佳第六人」Lou Williams的10天隔離已經結束，因此球隊除了Montrezl Harrell之外，全員到齊。但沒想到「宇宙艇」今天卻栽在Booker手中，讓他25投13中砍下全場最高的35分、8助攻，還投進致勝一擊。本場比賽快艇「一哥」Leonard得到27分、7籃板，表現一般，而明星前鋒Paul George斬獲23分、6籃板、5助攻，Zubac貢獻18分12籃板，而回歸的Williams則繳出7分、6籃板、6助攻的數據。太陽除了Booker之外，狀元中鋒Deandre Ayton拿到19分、7篮板、4助攻，昔日老牌控衛Ricky Rubio砍下18分、4助攻，Payne也有12分進帳。