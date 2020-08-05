MLB／紅雀9屆金手套鐵捕Molina　自爆確診新冠肺炎

紅雀隊球星，9屆金手套捕手Yadier Molina（莫里納）今天在社群媒體中自爆得了新冠肺炎。Yadier Molina說：「大家早安，我很難過我確診了，雖然我有採取預防措施。我會盡我全力回到場上，當我康復，我希望你們尊重我以及我的家人，感謝大家。」紅雀隊不只公布Molina,還有Paul DeJong, Edmundo Sosa, Rangel Ravelo, Junior Fernandez 以及 Kodi Whitley都確診，其他7位不想被公開。