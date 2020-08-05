MLB／紅雀9屆金手套鐵捕Molina　自爆確診新冠肺炎

紅雀隊球星，9屆金手套捕手Yadier Molina（莫里納）今天在社群媒體中自爆得了新冠肺炎。
Yadier Molina說：「大家早安，我很難過我確診了，雖然我有採取預防措施。我會盡我全力回到場上，當我康復，我希望你們尊重我以及我的家人，感謝大家。」
紅雀隊不只公布Molina,還有Paul DeJong, Edmundo Sosa, Rangel Ravelo, Junior Fernandez 以及 Kodi Whitley都確診，其他7位不想被公開。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
破除10大愛愛迷思 連續高潮靠這招
「啊有鬼快逃！」 2020鬼月鬼片大集合
十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！
樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!
迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔
送到心坎裡！父親節禮物買這幾樣絕不會出錯！
好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸
牛肉營養價值高！但為何有人不吃牛？
[塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出