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MLB／紅雀9屆金手套鐵捕Molina　自爆確診新冠肺炎

記者吳政紘/綜合報導-2020-08-05 09:17:35
▲Yadier Molina。（圖／美聯社／達志影像）
紅雀隊球星，9屆金手套捕手Yadier Molina（莫里納）今天在社群媒體中自爆得了新冠肺炎。

Yadier Molina說：「大家早安，我很難過我確診了，雖然我有採取預防措施。我會盡我全力回到場上，當我康復，我希望你們尊重我以及我的家人，感謝大家。」

紅雀隊不只公布Molina,還有Paul DeJong, Edmundo Sosa, Rangel Ravelo, Junior Fernandez 以及 Kodi Whitley都確診，其他7位不想被公開。

 

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