CBA／廣東球員激烈碰撞　林書豪：只要不是故意的我都OK

CBA四強賽首戰，北京首鋼在延長賽裡以109:111敗給廣東宏遠，陣中球星林書豪雖然砍下23分、10助攻、8籃板、4抄截，但在決勝節和延長賽氣力放盡，6犯畢業僅拿到2分，成為北京輸球主因。而在此役賽後，不論是球迷或是媒體，都曾對於廣東的激烈的身體對抗做出討論。在廣東大將易建聯因傷沒上場的情況下，外界本來認為首鋼很有機會贏球，而前三節打完他們也的確領先到雙位數，不過沒想到末節風雲變色，廣東靠著籃板優勢將比分拉近，之後又靠著威姆斯的幸運打板球追平，最終在延長賽中迎球。在第4節和延長賽這一段時間哩，林書豪總計只出手2次，皆未命中，只靠著罰球得到6分，還在延長賽被吹了個人第6次犯規，被迫得離開球場。林書豪今天打了43分鐘，幾乎大部分時間都在場上，前3節繳出12投8中的高命中率，兼具個人得分和穿針引線的任務。但是在廣東球員不斷給予他身體對抗、而裁判又沒響哨的情況下，他的體力大量流失，導致他難以在關鍵時刻做出貢獻。對此，林書豪在賽後受訪時表示，「我很喜歡Compete(對抗)，這個沒問題，我們都是互相尊重，我都OK的，只要不是故意的，我覺得我們用我們全力的去對抗，我都能接受。」值得注意的是，在這場比賽中，廣東球員曾繁在第2節7分24秒時，曾在一次攻防轉換時，從背後攻擊首鋼洋將尤度的隱私部位，他當場就被吹惡意犯規，並且直接被驅逐出場。而曾繁賽後也在微博上發文道歉：「今天比賽期間，我對對手做出了不理智且不妥當的行為，我在深刻反省和自我檢討。在此，我鄭重道歉。我將尊重聯賽的判罰，並為自己的錯誤承擔責任。最後，再次恭喜球隊贏得勝利。兄弟齊心，其利斷金。」