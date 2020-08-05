MLB／初為人父首打席就開轟　楚奧特歸隊全心惦記妻小

近日喜獲麟兒的洛杉磯天使重砲「神鱒」Mike Trout(楚奧特)，今天對西雅圖水手轟出初為人父以來的第一支全壘打，率領球隊以5:3擊敗對手，而他透露，剛成為爸爸就要離開妻小真的很難熬。楚奧特因為陪產向球隊告假，在缺席6天之後終於重返陣容，1局上首打席面對水手先發投手Justin Dunn，在2好2壞的情況下，敲出407英呎的左中外野陽春砲。楚奧特的妻子Jessica在上周生下夫妻倆的第一個小孩Beckham Aaron Trout，對於離開妻小身邊，楚奧特今天賽前表示真的很煎熬，還開玩笑說自己今天截至賽前可能已經打給Jessica超過30次。賽後水手隊總教練Scott Servais開玩笑表示：「我之前超希望楚奧特趕快成為老爸，因為這樣他就會不知不覺變成老爸身材，但從他今天的表現來看，情況恐怕並非如此。」談到疫情，剛歸隊的楚奧特表示：「如果沒有每天都接受檢測，那狀況會變得很棘手。你總是在努力追趕，希望能及時趕上。如果我們只在周五檢測，得等兩天才能得知結果，你不知道這中間會發生什麼事，因為病毒擴散速度很快。天使是一支很棒的球隊，我們彼此監督，我們都知道這事關重大，一個人就會把整支球隊搞砸。」（編輯：劉祐廷）