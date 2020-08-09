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籃球／夢想家中彰雙主場有譜？陳建州：盼朝這個概念發展

記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-08-09 19:52:25

▲寶島夢想家全隊出席記者會。（圖／NOWnews資料照）
▲寶島夢想家全隊出席記者會。（圖／NOWnews資料照）
目前為止台灣新職籃聯盟P.League+的四支球隊都已經確定，也各自以台北、桃園、新竹及彰化為主場，今日聯盟執行長陳建州透露，夢想家未來希望能以台中、彰化雙主場的模式去發展。

現在確定富邦勇士主場為台北和平籃球館，新竹攻城獅是竹北體育館，寶島夢想家是彰化體育館，僅有璞園為國體大體育館(漢堡館)和桃園巨蛋雙主場。不過陳建州表示，未來夢想家也將往這個目標邁進。

「一場疫情大家都沒飯吃，空房率高、市井小民都待在家，雖然開放了但有些地方還是空空的，因為沒有一個附加性的誘因。」陳建州今天在運動產業博覽會上表示，「P.League+在四個城市有球隊，台北富邦、桃園璞園、新竹攻城獅、彰化夢想家。未來也希望能在中彰地區變成是一個雙主場的概念。」

事實上，這個計畫不太讓人意外，因為台中市政府日前才和寶島夢想家合作，成立「台中市夢想家青年隊」，海選中彰投地區的球員入隊，還和企業合作，提供實習機會。而此舉也是為了發展中彰的共同生活圈，擴大市場也培養人才。而台中市長盧秀燕也保證，市府正積極規劃興建巨蛋中，未來可做為大型練習、比賽場地。

目前P.League+的賽程時聯盟和四隊已經溝通過，陳建州強調會要用觀光的角度去推，比賽都會排在周末，並且是「背靠背(Back-to-Back)」開打，「因為如果只有一場，那麼台中的球迷朋友要來台北看球，可能就會覺得不划算；而如果是兩場，那他可能就會想辦法住在這個城市，那空房率就有望解決。」

陳建州說，以夢想家的經驗，新聯盟的賽程可能會在3點開打，鼓勵大家在中午12點就先進場，促進攤商的消費，然後比賽結束後大約在5點，這時候攤販又可以再賺一筆，這樣才可能促進球場的消費。

「這樣比賽結束回家，不管是台中還是高雄，應該才八點多。」陳建州表示未來新聯盟會和旅遊觀光等城市商機連結，讓運動不只是運動，鄉親們都有機會賺到錢，如此才能促進屬地主義的發展。

關鍵字

中彰雙主場 PLeague 新職籃 夢想家 主客場制

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