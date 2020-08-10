CBA／「忘記自己曾這麼勇敢」　遭淘汰後林書豪IG發長文

首鋼今年打進季後賽，並且和例行賽屢創聯盟勝率紀錄的廣東大戰3場，外界認為他們這個賽季已經相當成功，不過林書豪對自己和球隊要求高，在前一晚他絕殺未能命中後，也失望的低下頭久久未能平復心情。
林書豪沉澱後發文表示，自己在膝傷之後「忘記了自己曾經是這麼勇敢無畏」，直到來到首鋼並且打完這個賽季，才放下包袱、重塑自我，「借鑒過去的經驗，繼續追尋夢想，100%無所畏懼的上場比賽。」
最終林書豪承認沒有精神上的勝利，不過他仍然從這次的失利中學到很多，也感謝北京首鋼給機會，以及球迷一如既往地給予支持。
林書豪IG全文如下：
對不起 我昨天有太多情緒 不知道能說什麼...一個晚上沒睡
坦白說，這樣的失利讓人心碎。真的心疼。我這賽季想為上帝、球迷、北京以及所有幫助和支持過我們的人贏得勝利。即使我們面對的球隊實力如此強大，我相信在比賽終場哨聲響起之前，我們一定能贏得勝利。
我知道這個賽季我們已經拼盡全力了。疫情發生時，我們一天都沒有浪費。雖然每天都不知道賽季何時或是否會重新開始，但我們每天都在努力訓練，準備，保持狀態。在那段時間中，我從過去的職業生涯挫折中吸取經驗，在心理上更為強大。
作為運動員，我們通常沒有機會好好整理我們經歷過的一切。在我的整個職業生涯中，我背負了很沉重的包袱。我的膝蓋受傷，兩年沒打130場，球隊出現種種狀況，讓我一次又一次地感到無能為力。我很難相信上帝還能繼續引領我走出困境，我心裡實際等著的是又一次失望。我忘記了自己曾經是那麼的勇敢，無畏。
老實說，這賽季我已經擺脫過去的陰影。我放下包袱，重塑自我。我現在是一個嶄新的球員 - 借鑒過去的經驗，繼續追尋夢想，100%無所畏懼的上場比賽。
當你心懷遠大夢想，同時你也要承受令人心碎的風險。我絕對不相信精神上的勝利。這一次，我們沒有成功。但這個賽季對我來說很有價值。這個過程，這個團隊在整個過程中教給我的東西以及我們的成長方式，是任何東西都換不回來的寶貴財富。
感謝北京首鋼俱樂部給我這個機會。我不後悔。感謝我的隊友們全力以赴，包容我，接納我，為和我一起打球所做出的努力和犧牲。感謝Josh范 一直在我身邊一起完成這次旅程。我要大聲感謝球迷們，無論我在哪個城市，你們一直關注我，支持我。我今年學了很多。太感謝你們了永遠愛你們。