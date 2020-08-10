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運動消費熱！222萬餘人順利領到動滋券 抵用金額破億

記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-08-10 18:47:20update2020-08-10 18:47:54

▲動滋券可以持續使用至明年1月底。（圖／翻攝自動滋網）
▲動滋券可以持續使用至明年1月底。（圖／翻攝自動滋網）

教育部體育署為振興體育產業，推出面額500元的「動滋券」QR Code，自8月8日開始消費抵用，截至今(10)日下午4時，統計有222萬餘人順利領券， 2,900多家合作業者已經開始收受動滋券的消費抵用，抵用金額超過1億4千餘萬元。

動滋券開放消費抵用的首日，前三筆消費都是在國民運動中心，分別在台北市文山運動中心、桃園市國民運動中心、台中市朝馬國民運動中心消費抵用；而職棒球團的統一、兄弟象，在開放使用動滋券的第二天8月9日收到的動滋券，都比第一天多。

業者為了收受動滋券，也在短時間之內配合調整銷售時點情報系統（POS），讓民眾可以順利在各個店家順利持動滋券QR Code消費。而店家也在動滋券官網條列出與運動相關的品項，方便民眾消費。

體育署提醒，動滋券使用期限至明(110)年1月31日止，可使用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，邀請大家出門挺運動。民眾可至「動滋網」搜尋有參與的合作業者，並搭配三倍券一起使用。

尚未領券民眾可至動滋網輸入身分證號、出生月日及手機號碼點選「獲取驗證碼」，輸入手機簡訊驗證碼後，即可領券取得付款碼QR Code。有關動滋券使用方式、QA等資訊，可上動滋網(500.gov.tw)查詢，或電洽客服中心02-7700-7799、0916-617799。

 

 

關鍵字

振興經濟 運動用品 動滋券 三倍券 體育署

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