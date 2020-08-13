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NBA／雷霆絕殺贏球卻丟掉今年首輪選秀權　76人成大贏家

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-08-13 17:20:33update2020-08-13 17:56:25

▲雷霆「CP3」Chris Paul(前)碰上昔日火箭隊友「大鬍子」James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆「CP3」Chris Paul(前)碰上昔日火箭隊友「大鬍子」James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
在今天靠著Mike Muscala的準絕殺三分球擊敗邁阿密熱火後，奧克拉荷馬雷霆確定首輪要和休士頓火箭進行對戰，同時也確定至少會是聯盟前9名，而這也代表他們無法保住今年的首輪選秀權。

2016年雷霆從76人手中換來了優質前鋒Jerami Grant，代價是送出Ersan Ilyasova及2020年首輪籤，該選秀權有前20順位的保護，如果最終沒有兌現，則會自動變成為2022年和2023年的次輪籤。

根據NBA新的選秀權制度，未能進入季後賽的14支球隊能保有前14順位的籤位，而前四順位是用抽的，之後的選秀權按照例行賽的成績排。也就是說，如果該支球隊在當季是在聯盟第10名，那就意味著只能拿到首輪20順位的選秀權。

雷霆今天贏球之後，確定鎖定西區前5的位置，首輪要和火箭對決，而他們陣中的主控Chris Paul去年正是被火箭給交易的「棄將」，而火箭球星Russell Westbrook和James Harden過去都曾為雷霆效力過，也讓這一個對戰組合充滿話題性。

而更重要的是，雷霆目前戰績和火箭同為44勝27敗，第6的爵士為43勝28敗，而在東區溜馬和熱火同為44勝28敗，五隊分列聯盟的7-11名；由於後兩者在例行賽最後一戰將進行交手，因此他們至少有一隊最終的戰績為「44勝29敗」。

也就是說雷霆最差的情況也會是聯盟第10，不可能可以拿到前20順位的選秀權，這也代表他們無法保留今年的首輪籤。

關鍵字

Paul 76人 火箭 雷霆 首輪第20順位保護

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