▲ PBGN 最新成員 eReadyFun 正式發表！補助後 49,980 元起

eReady許下八大承諾：
- 2年保固不限里程
- 0800-247-360貼心顧客服務專線
- 24小時預約保養維修
- 透明一致化報價，YES才動手
- 保養維修全程防塵防刮
- 嚴格要求最終安檢
- 安駕專員隨行試車
- 循環式品質管理
eReadyFun 因應電池與馬達模組化零件，不僅調校出最適的懸吊系統、動力傳動系統與煞車系統，散熱系統也透過研發改良，讓車輛散熱效率提升約 23%，將動能效率最大化以達到行駛的靈活性與穩定性。並且深入了解到台灣車主的用車需求，包含 CBS 連動式煞車、五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與 12 吋輕量鋁合金輪圈等優質配備規格，並且針對省力駐車架改良設計，讓省力效果優於同級電動車約 11%。而 eReadyFun 也透過優化簧下重量提升操控，相較於同級電動車減輕達 15%。(上述研究數據源自於特定實驗環境與條件下測試結果)
至於車主相當重視的 APP 應用，eReady 專屬智慧 APP 強化查詢地圖資訊功能，提供車主透過一鍵導航功能指引至鄰近換電站及 eReady 門市。另外也包含個性化車主設定、車輛連線配對功能，還領先其他品牌提供慣用手介面調整功能。eReadyFun 使用 Gogoro Network 智慧電池交換服務，從超商、停車場到便利商店，全台超過 1,700 座 GoStation® 電池交換站。
eReadyFun 作為品牌第一款產品，是 eReady 深耕台灣市場的第一步。在發表會現場 eReady 也闡述產品開發的戰略計劃：2021 年底前將推出至少 3 款新車型的計畫，並且五年內推出 7 種不同車型，逐步完成 2025 年前達到電動車市場占有率 20% 的計畫，eReady 設定整體機車品牌市場 10% 為品牌目標。
eReadyFun 新車上市六色齊發，主打年輕族群朗朗上口的趣味雙關命名：「直友黑」、「盛夏白」、「羨亮黃」、「瘋迷桃」、「嗆夠粉」與「邁光藍」。建議售價為 74,980 元(不含牌險及手續費)，搭配以下優惠購車方案：
- 新購車首年 Gogoro Network 電池資費月付 499 元騎到飽（限 9 月 30 日前合約生效）(註一)
- 送一年期全方位保險: 6 萬限額車碰車+6 萬火險+6 萬失竊 (註二)
- 預購好禮: eReady 紀念款風衣外套+個性後背包+智慧鑰匙卡套
- 分期另享有零頭款、全額貸或分期零利率(須支付手續費)
※ 註二：全方位保險專案「666好險」，內含一年期 6萬限額車碰車+6萬火險+6萬失竊+第三人綜合傷害保險/財損等，該保單內容及詳細條款請洽eReady門市經銷商。