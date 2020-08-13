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PBGN 最新成員 eReadyFun 正式發表！補助後 49,980 元起

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-13 17:30:00

▲ PBGN 最新成員 eReadyFun 正式發表！補助後 49,980 元起
▲ PBGN 最新成員 eReadyFun 正式發表！補助後 49,980 元起
「eReady智慧雙輪」今日於台北舉辦全球首發。eReadyFun 於今日起開放預購，搭配政府補助方案後，最低售價金額為 49,980 元(不含牌險及手續費)。

eReadyFun 星辰式 LED 尾燈。
eReadyFun 星辰式 LED 尾燈。
eReady許下八大承諾：

  • 2年保固不限里程
  • 0800-247-360貼心顧客服務專線
  • 24小時預約保養維修
  • 透明一致化報價，YES才動手
  • 保養維修全程防塵防刮
  • 嚴格要求最終安檢
  • 安駕專員隨行試車
  • 循環式品質管理
eReadyFun LED 鑽彩魚眼頭燈。
eReadyFun LED 鑽彩魚眼頭燈。
而在店鋪的部分，eReady 特別請到了建築/空間設計大師蘇丞斌打造 eReady 店鋪設計，採用大量的木質紋視覺、搭配自然意象的空間規劃，營造出一個舒適的賞車購車環境，加上 eReady 專業化的服務流程，將「新美好移動體驗」體現在空間視覺中。

eReadyFun 負顯液晶全數位儀錶
eReadyFun 負顯液晶全數位儀錶
eReadyFun 因應電池與馬達模組化零件，不僅調校出最適的懸吊系統、動力傳動系統與煞車系統，散熱系統也透過研發改良，讓車輛散熱效率提升約 23%，將動能效率最大化以達到行駛的靈活性與穩定性。並且深入了解到台灣車主的用車需求，包含 CBS 連動式煞車、五段可調雙槍後避震、內嵌式雙前置物空間、前置 USB 專屬插槽、26.5L 大容量置物空間、與 12 吋輕量鋁合金輪圈等優質配備規格，並且針對省力駐車架改良設計，讓省力效果優於同級電動車約 11%。而 eReadyFun 也透過優化簧下重量提升操控，相較於同級電動車減輕達 15%。(上述研究數據源自於特定實驗環境與條件下測試結果)

eReadyFun 26.5L 大容量置物空間。
eReadyFun 26.5L 大容量置物空間。
eReadyFun 內崁式雙前置物空間。
eReadyFun 內崁式雙前置物空間。
至於車主相當重視的 APP 應用，eReady 專屬智慧 APP 強化查詢地圖資訊功能，提供車主透過一鍵導航功能指引至鄰近換電站及 eReady 門市。另外也包含個性化車主設定、車輛連線配對功能，還領先其他品牌提供慣用手介面調整功能。eReadyFun 使用 Gogoro Network 智慧電池交換服務，從超商、停車場到便利商店，全台超過 1,700 座 GoStation® 電池交換站。

eReadyFun 換電 6 秒就 GO。
eReadyFun 換電 6 秒就 GO。
eReadyFun 作為品牌第一款產品，是 eReady 深耕台灣市場的第一步。在發表會現場 eReady 也闡述產品開發的戰略計劃：2021 年底前將推出至少 3 款新車型的計畫，並且五年內推出 7 種不同車型，逐步完成 2025 年前達到電動車市場占有率 20% 的計畫，eReady 設定整體機車品牌市場 10% 為品牌目標。

eReadyFun 12 吋輕量鋁合金輪圈。
eReadyFun 12 吋輕量鋁合金輪圈。
eReadyFun CBS 連動式煞車系統。
eReadyFun CBS 連動式煞車系統。
eReadyFun 新車上市六色齊發，主打年輕族群朗朗上口的趣味雙關命名：「直友黑」、「盛夏白」、「羨亮黃」、「瘋迷桃」、「嗆夠粉」與「邁光藍」。建議售價為 74,980 元(不含牌險及手續費)，搭配以下優惠購車方案：

 

  1. 新購車首年 Gogoro Network 電池資費月付 499 元騎到飽（限 9 月 30 日前合約生效）(註一)
  2. 送一年期全方位保險: 6 萬限額車碰車+6 萬火險+6 萬失竊 (註二)
  3. 預購好禮: eReady 紀念款風衣外套+個性後背包+智慧鑰匙卡套
  4. 分期另享有零頭款、全額貸或分期零利率(須支付手續費)
eReadyFun 直友黑。
eReadyFun 直友黑。
eReadyFun 嗆夠粉。
eReadyFun 嗆夠粉。
eReadyFun 邁光藍。
eReadyFun 邁光藍。
eReadyFun 瘋迷桃。
eReadyFun 瘋迷桃。
eReadyFun 盛夏白。
eReadyFun 盛夏白。
※ 註一：新購買eReadyFun車款並成立電池服務合約，即可享有首年騎到飽電池服務資費優惠：兩顆電池 $499 /月。須於智慧電池服務合約成立後45日內完成合約啟用，方可享受優惠。

※ 註二：全方位保險專案「666好險」，內含一年期 6萬限額車碰車+6萬火險+6萬失竊+第三人綜合傷害保險/財損等，該保單內容及詳細條款請洽eReady門市經銷商。

eReadyFun 省力駐車架。
eReadyFun 省力駐車架。

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