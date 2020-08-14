中職／富邦「將將好生活」音樂會！邀請陳昇開唱

昇式情歌帶給你無限美好！富邦人壽「將將好生活」主題日8/29(六)－30(日)於新莊球場登場，要將所有的Good Life元素帶給家人們，更要連續兩日在賽後舉辦「富邦人壽 好生活音樂會」，第二天8/30(日)賽後將由陳昇以及新寶島康樂隊一起帶來多首經典的國、台語情歌，與全場的球迷共享美好的音樂饗宴。





唱一首最後一次溫柔，但絕不是給你最後一次美好，出生自彰化縣溪州鄉的陳昇是台灣著名的創作歌手，浪漫文青的他多以國、台語創作為主，常以憂愁而悲傷的情緒和質樸的聲線詮釋情歌，透過他獨特的「昇式情歌」唱法，總能將平實的文字、簡單的旋律唱進每個人的心裡，將個人創作的每一首經典歌曲雋永流傳。





陳昇出道至今已超過三十個年頭，在1992年時與黃連煜以新寶島康樂團二人團體，因此創作上也多了客語創作曲，後加入排灣族的阿VAN（本名陳世隆）三人成團，同時也注入原住民曲風。新寶島康樂隊成軍亦有近三十年，曾在2012年以《新寶島康樂隊「八」腳開開》，奪得第23屆金曲獎最佳演唱組合獎。



