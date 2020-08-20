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「台灣之光」有代價！林書豪入台籍恐惹中不爽

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-20 21:00:00

▲林書豪的中華民國護照（左）和林書豪（右）｜圖／取自中央社和美聯社
▲林書豪的中華民國護照（左）和林書豪（右）｜圖／取自中央社和美聯社
根據The China Post報導，內政部於週三證實前NBA球星林書豪入籍中華民國，而林書豪是否返台發展更是備受矚目。

林書豪的父親在申辦流程結束後表示非常感謝內政部協助林書豪入籍，不過林書豪尚未公開宣布此消息。

▲林書豪。（圖／Jeremy
▲林書豪。（圖／Jeremy Lin微博）
林書豪在取得中華民國護照後，便具備加入台灣籃球隊的資格。然擁有美籍的林書豪卻遲遲等不到美國國家男籃隊的邀請。

林書豪入籍台灣後便有資格替台灣出征奧運，儘管林書豪在下屆奧運時已35歲了，他仍能大幅提升中華隊實力，率領台灣對抗紐西蘭、澳洲、中國及南韓。

這決定也可能對林書豪在中國的發展影響甚鉅。

在中國與台灣兩岸關係緊張的情況下，北京極可能強迫中國男子籃球職業聯賽剔除林書豪。

若真是如此，林書豪就得選擇回剛獲國籍的台灣，或是去其他國家發展。

▲拼圖，富邦勇士林書緯(左圖左)、林書豪（右）圖／取自籃協和Jeremy
▲拼圖，富邦勇士林書緯(左圖左)、林書豪（右）圖／取自籃協和Jeremy Lin)
台北富邦勇士隊將是林書豪最有可能選擇效力的球隊，這麼一來，林書豪便能和弟弟林書緯同場尬球。 

受新冠肺炎影響，東南亞職業籃球聯賽三月時被迫停賽，目前勇士隊排名第五。

林書豪的加入不僅能幫勇士隊衝高排名，也能挑戰自我。

此舉對台灣籃壇來說一點也不陌生，過去也有NBA選手加入台灣籃球隊，像是 O.J. Mayo，在2019年時成為勇士隊的一員。 

據傳台灣球隊將祭出年薪300萬美金簽下林書豪，這價碼跟台灣籃壇選手的平均價碼相比已稱得上天價，但擁有吸睛王「林書豪」勢必能增加球隊名氣，帶來可觀的收入。

稱霸台灣籃壇的林書豪坐擁一大票死忠球迷，回台發展更能俘獲更多粉絲，林書豪不必和中國球星易建聯競爭，攀上事業巔峰不是問題。

然而，林書豪返台發展的挑戰之一包括必須在36歲前服兵役。

▲林書豪｜圖／截自林書豪/Weibo)
▲林書豪｜圖／截自林書豪/Weibo)
雖然目前兵役已縮短為四個月，林書豪得考慮這段空白期帶來的影響。

雖然林書豪尚未宣布未來動向，種種跡象似乎都指向他將回台發展。台灣的球迷朋友得在等等好消息了！

更多新聞請看The China Post

關鍵字

入台籍 台灣護照 中華民國 台籍 中國 林書豪 籃球

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