籃球／外界質疑星度不夠　吳岱豪：璞園當初也不被看好

「第一年就全力以赴，大家把最好的能力給發揮出來。」談到對於攻城獅的期許，吳岱豪認為首季最重要的是建立球隊的文化和特色，「看了那麼多球隊，台灣的和CBA的都有，場下大家可以和朋友一樣，但比賽時要拿出200%得專注。」
吳岱豪生涯待過多支球隊，在SBL打過九太、東森、台啤、台灣大、富邦、璞園，CBA也打過廣廈和山西，對於如何在新環境發揮自己的優勢，他並不陌生。「球隊有很多得分好手，之後也會請洋將，所以我也不用去證明自己的得分能力，而是把本分做好就好了，等教練把方向給我，我再來做調整。」
至於為什麼會選擇新竹的這支球隊，吳岱豪雲淡風輕的表示有其他球隊在詢問自己意願，但他想試試看「新環境、新氣象」，生涯從來沒有過這樣的經驗，所有他想嘗試看看這樣的挑戰。
這支新竹球隊雖然已經盡可能得尋找現有的一時之選，但是仍被外界質疑星度不夠，對此吳岱豪不以為意，他舉前東家璞園為例，「當時他們從東風轉成璞園時，也是不被看好，但三年五年之後卻完成了好幾次連霸。」
身為台灣籃壇「黃金世代」的指標性人物之一，吳岱豪也自覺有責任傳授內線的技術和經驗給新一代選手，他特別看好澳門籍中鋒容毅燊，「我覺得他的條件和素質都還不錯，就是經驗比較稚嫩。我也有教他一些小技巧和經驗方面的東西，他還年輕未來仍有成長空間。」