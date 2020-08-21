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NBA／明星射手狂砍2分沒差　字母哥轟「雙20」扳平戰局

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-08-21 09:07:56

▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo（圖／美聯社／達志影像）
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo（圖／美聯社／達志影像）
上一戰意外敗給魔術，聯盟例行賽戰績第一的密爾瓦基公鹿，今天雖然仍未回到最佳狀態，但靠著「字母哥」Giannis Antetokounmpo全場轟下怪物般的28分、20籃板，終場以111:96獲勝，將系列賽給扳平。

早就確定鎖定東區第一席次的公鹿，復賽階段幾乎都在練兵，這也讓他們在首輪對魔術的首戰打得荒腔走板，爆冷輸球；而本場比賽球隊雖還沒完全回神，但面對魔術已經綽綽有餘，首節就領先雙位數，上半場則是分差來到21分。

雖然魔術在第四節展開反撲，不過中鋒「浪花大山」Brook Lopez的兩記三分球讓對手打消念頭，公鹿最終以15分之差贏球。Antetokounmpo本場拿下「雙20」的驚人數據，證明自己的MVP水準身手。

不過公鹿此役明星射手Khris Middleton手感還是相當冰冷，全場8投只有1中，三分球4投盡墨，出賽30分鐘只拿到讓人能難以置信的2分，也讓Antetokounmpo打起來有些辛苦。

Lopez本場拿到20分，替補鋒線Pat Connaughton投進5顆三分球，拿到15分、11籃板；主控Eric Blesoe得到13分、7籃板的數據，但公鹿今天還是發生多達26次失誤，比對手多了15次，仍有改進空間。

魔術方面，當家中鋒Nikola Vucevic依舊表現得非常優異，得到全場最高的32分，還拉下10個籃板；但上一戰贏球的幾位功臣紛紛熄火，Evan Fournier只有12分、Terrence Ross得到12分，DJ Augusting砍10分，自然難以和公鹿抗衡。

關鍵字

公鹿 Middleton 雙20 魔術 Antetokounmpo

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