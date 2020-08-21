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日職／打線卡彈牛棚放火 歐力士的無解習題

特約記者林建嘉/綜合報導
calendar_today2020-08-21 10:36:13

▲歐力士隊張奕（圖／取自NHKBS1)
▲歐力士隊張奕（圖／取自NHKBS1)
日本職棒太平洋聯盟歐力士隊，本季狀況不佳，16勝33敗4和的戰績是12隊最差，20日賽後西村德文監督請辭獲准後確定由二軍監督中嶋聡接掌兵符。

去年戰績墊底的歐力士隊本季力圖振作，甚至找來大聯盟等級洋砲Adam Jones前來助陣，期盼搭配上12強國手吉田正尚的火力以及極具潛力的投手陣容能夠谷底反彈，不過如今表現卻差強人意，僅繳出2成35打擊率5支全壘打23打點的成績，成為打線中的戰犯之一。

球隊GM福良淳一接受《日刊體育》訪問時表示，他認為球隊該是時候該做出改變，打線方面雖然有不錯的擊球能力，但是得分能力不佳是不爭的事實，他也期待板凳球員們能夠在未來比賽中能挺身而出，有所表現。

福良GM的話語確實有理，歐力士隊本季比賽總失分246分、總得分187分，兩項數據都是太平洋聯盟最差，尤其打線平均一場僅打下3.5分相較於打下最多分的樂天(5.5分)有著高達2分的差距，這樣的慘況也讓18場先發就包辦了11場優質先發的田嶋大樹(6場)及山本由伸(5場)獨木難撐大局，繳出再好的先發成績仍無法幫助球隊贏球。

除此之外歐力士的救援投手防禦率高達4.36也是聯盟最差，牛棚投手們屢屢開著油罐車上場救援成了球迷們的惡夢。

歐力士未來如果想要谷底反彈，勢必得對軟銀及羅德兩支球隊有所因應的對策才行，對上兩隊的對戰戰績完全被壓著打，分別是軟銀1勝10敗1和及羅德2勝10敗，只要對上這兩隊，歐力士就會投打完全失調，這也算是目前球隊戰績狀況極差的原因之一。

關鍵字

歐力士 日職 張奕 西村 軟銀

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