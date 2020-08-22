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NBA／兩星年薪近6千萬卻投不進三分　76人大球夢破產了嗎

文/黃建霖
calendar_today2020-08-22 11:46:38

▲Joel Embiid（中）孤掌難鳴，Al Horford(左)及Tobias Harris(右)無法給予其援助。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid（中）孤掌難鳴，Al Horford(左)及Tobias Harris(右)無法給予其援助。（圖／美聯社／達志影像）
76人今天再輸給波士頓塞爾提克，過去從來沒有球隊能在0-3的情況下逆轉系列賽，而從去年和最終的冠軍暴龍戰到第七戰才輸，到今年首輪即將被淘汰，費城似乎即將葬送掉他們的辛苦累積的「過程」，也無疑宣告「五大」陣容的失敗。

今年花重金請來Al Horford，之後又和明星前鋒Tobias Harris續約，76人試圖組成一個高大的前場陣容，但卻也因此失去了J.J. Redick、Jimmy Butler、T.J. McConnell、James Ennis等好手，讓球隊的靈活性和空間大減。

其結果就是季中Horford水土不服，先是被貶為替補，復賽之後Ben Simmons被迫打到四號位，球隊將可以投進三分球的Shake Milton拉上先發，正式宣告「大球」的嘗試完全破產。

在如今的聯盟，投三分球的能力和防守三分球的能力，幾乎就等同於那支球隊的真實實力，也正是因為如此，勇士所向披靡的「死亡五小」能在近年獨領風騷。

76人總教練Brett Brown擁有良好的戰術素養，Joel Embiid和Simmons都具備殺傷禁區的能力，但球隊卻沒有在他們身邊配備足夠出色的射手。在和塞爾提克的系列賽裡，他們屢屢受困於擁擠的禁區之中，而在這些時刻裡，Horford和Harris卻無法作出貢獻。

兩人前兩戰三分球合計6投0中，今天則是7投0中，而在Simmons傷缺之後，76人球權集中於Embiid手上的情況更加嚴重，以至於對手可以肆無忌憚的包夾他，並且造成多失誤。

總管Elton Brand曾促成了費城的復興，但如今也一手造成了他的毀滅，Horford剛簽下4年1億900萬美元的合約，今年年薪2800萬；Harris更是喜獲5年1億8000萬的大約，今年年約高達3103萬。結果他們倆在本季季後賽目前為止的BPM(正負效率值)卻是- 4.3，而且平均每48分鐘勝利貢獻值均為負的。

麻煩的是，76人甚至無法擺脫他們，Horford已經34歲，Harris也28歲了，他們身上沒有太多潛力可以開發了，考慮到他們龐大的合約，要找到願意接手的下家十分困難。

因此，儘管Brand和他的管理團隊不願意，76人最終可能還是得面臨送走「雙星」其中一人的無奈之舉。費城球迷可能因此心碎，但對漫長的NBA的歷史來說，不過又只是一個上演過無數次的失敗夜晚罷了。

關鍵字

費城76人 TobiasHarris 大球陣容 JoelEmbiid AlHorford

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