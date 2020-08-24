NBA／Doncic狂砍43分大三元　延長賽大號三分球絕殺快艇

儘管前三戰場均27.7、8.3籃板、8.7助攻的準「準大三元」數據，已經證明自己分池中物，不過今天Doncic又把自己的表現提升到另一個檔次，面對實力更強的快艇，他出賽46分鐘，31投18中，砍下43分、17籃板、13助攻，幾乎是一個人對抗一支球隊。
延長賽最後一分鐘，他先是切入獲得兩分，助獨行俠領先，雖然快艇前鋒Marcus Morris投進反超三分，不過接著Doncic又在讀秒時刻面對Reggie Jackson的防守，在離三分線還有一大步的距離投進絕殺，逆轉對手。
快艇隊今天主將Kawhi Leonard依舊穩定的砍下32分，板凳大將Lou Williams也回神、20投13中拿下全隊最高的36分，不過主力前鋒Paul George延續上一場的低迷，14投3中僅拿9分，成為「宇宙艇」慘遭逆轉的戰犯。
獨行俠方面，明星大前鋒Kristaps Porzingis因右膝痠痛缺陣，讓球隊被迫打一個小陣容，讓208公分的Maxi Kleber鎮守禁區，想不到效果不錯。Trey Burke得到25分，Tim Hardaway Jr.得到21分，再加上無解的Doncic，反而意外的拿下一場巨大的勝利。