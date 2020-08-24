NBA／Embiid：很多人想要我成為Shaq，但時代已經不同

Embiid上一戰賽後強調自己絕對不想在生涯履歷上留下被橫掃的恥辱紀錄，今天他也展現決心，帶著腳踝的傷勢硬上，不過隊友除了稍微回神的Tobias Harris之外，沒有給出太多的火力支援，面對兵強馬壯的塞爾提克，終場還是以4分之差落敗。
「很多人希望我成為Shaquille O'Neal，但是這個聯盟和這場比賽和當時的相比已經完全不同了。」Embiid解釋道，「裁判會吹進攻犯規，你不能用手肘撞人，你不能推著別人走，你需要轉移球。我只能盡可能地做好的我工作，做好球隊需要我幹的事情。我可以打得非常有統治力，但這不全然取決於我自己，而是關於整支球隊的事。」
在如今外線至上的年代，許多球隊讓鋒線球員去扛內線，以防止對手透過輪轉或是「小打大」的錯位來出手三分球，中鋒的邊緣化已經是大勢所趨，僅有少數人可以憑藉著天賦異稟的才華在場上打出價值。
而76人總教練今天在受訪時也坦言，塞爾提克強壯的鋒線群為他們帶來許多錯位的優勢，而自家主控Ben Simmons的受傷，更是讓球隊在防守上少了一個核心，要守住對手就更加困難了。
根據數據統計，Embiid雖然帳面數據出色，但在這個系列賽裡，他累計的正負值為-53，為76人全隊最低。
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