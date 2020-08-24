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日職／巨人想挖角郭泰源　曾考慮請王貞治出馬

記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-08-24 10:31:04

▲前旅日球星，現富邦悍將顧問郭泰源。（圖／吳政紘攝）
▲前旅日球星，現富邦悍將顧問郭泰源。（圖／吳政紘攝）
前旅日球星郭泰源，（現任富邦悍將顧問）當年在1984年洛杉磯奧運投出身價，被稱為「東方特快車」，甚至讓球迷跟美日職各球探垂涎三尺，認為他的未來性十足，不過他終究還是選擇投入西武隊，並創造西武王朝。

郭泰源要在奧運之後加盟日職消息，當初在日本球界鬧得沸沸揚揚，不只西武派出坂井保之、中村芳夫涉外代表，巨人也有澤田幸夫球探，大洋隊為湊谷武雄球探部長赴美。

日本《日本體育報》記者永瀬郷太郎也奉命採訪，他回憶過去郭泰源的實力，實在無可比擬。

1984年的西武當時排名老五，與首位球隊有11.5場勝差，需要球隊重建基石，郭泰源可說是西武王朝的重要人物。

郭泰源哥哥郭義煌跟陳潤波也到洛杉磯觀戰，永瀨回憶，當時台灣記者或許是受到棒協跟巨人隊壓力下，都回答郭泰源會去巨人隊，沒人認為他會去西武。

果然郭泰源在奧運會飆出98英哩（約158公里）豪速球，讓道奇隊球探等都十分驚訝。

郭泰源壓制住美國隊，並投出8局12次三振的成績，不過他在8月7日對戰日本，受到廣澤克己的強襲球打到腳，球速就掉下來為151公里左右。

8月8日郭泰源首度在日本記者面前提出自己想去西武隊的決心，並且已經跟父親有約定。郭泰源父親在5月因病過世，但西武隊早已獲得郭家認可。

郭泰源有情有義，儘管巨人隊當時利用關係想要請王貞治到台灣關說，但是西武隊搶先在8月15日到台，並在8月16日跟郭泰源哥哥簽約，8月17日，郭泰源獲得棒協同意，正式加盟西武隊。

關鍵字

日職 郭泰源 巨人 王貞治 台灣

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