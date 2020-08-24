NBA／比肩喬丹和AI！米切爾狂砍51分　助爵士碎金塊聽牌

金塊今天兩員大將Gary Harris和Will Barton依舊無法上場，不過他們主動變陣，讓得分能力較佳的Monte Morris及尺寸較好的Jerami Grant先發替換掉Torrey Craig和Michael Porter JR.。
不過這樣的調度雖然增加了金塊的得分火力，但是依舊守不住爵士手感熱得發燙的三名後衛，Mitchell得到51分、7助攻，Mike Conley得到26分，Jordan Clarkson砍下24分，爵士今天投進14顆三分球，命中率高達48.3%。
本場比賽讀秒時刻，Mitchell在金塊中鋒Paul Milsap面前砍進關鍵三分球，之後又在對手採取犯規戰術時，穩健的罰進罰球，讓爵士拿下聽牌的關鍵一勝，將有機會在下一戰來結束系列賽。
金塊主控Jamal Murray今天也完成個人的紀錄之夜，單場砍下50分，另外還有11籃板及7助攻，頗有和Mitchell互別苗頭的意味在，只可惜最後出現爭議判決，他上籃遭Rudy Gobert打手但未被吹判，最終無緣反撲。球隊明星中鋒Nikola Jokic則是得到29分、7籃板、6助攻的全能數據。
Mitchell賽後受訪時指出，如果今天沒贏球，那他所有數據都毫無意義，隊友的表現也值得嘉獎。另外，他也預期金塊下一場比賽將會全力求勝，比賽將會非常難打。