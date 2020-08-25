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籃球／不再是「假日球王」  成力煥盼成聯盟三分霸主！

特約記者林建嘉/綜合報導
calendar_today2020-08-25 00:52:56

▲新竹攻城獅隊成力煥（圖／林建嘉攝，2020.08.20）
▲新竹攻城獅隊成力煥（圖／林建嘉攝，2020.08.20）
今年3月爆發涉入德州撲克賭博案，而遭台啤開除的「新竹球王」成力煥，如今轉換跑道到P.League+聯盟發展，而且更是加盟家鄉球隊新竹攻城獅隊，不過他卻顯得沒太大的心情起伏，他淡淡的說：「就還蠻淡定的，就等時間到然後公開亮相」，他也期盼來到新舞台可以擠身成為聯盟的頂尖鋒線球員。

事實上，SBL球季結束後他有陸續接到幾支球隊的「測試邀請」，其中也包含了自己的老東家，不過如今他選擇來到新聯盟，加盟這支從零開始運作的家鄉球隊新竹攻城獅隊，面對媒體時他回答得輕描淡寫，他表示，其實很多事很早就知道會怎麼樣，只是還沒到時間點可以對外公開，所以自己對於這一切還蠻淡定的。

對於新球隊未來的種種挑戰，成力煥認為，不管人家看好或不看好，「身為籃球員本來就是要面對種種挑戰」這並不會是壓力；定位上他自己也很清楚該扮演什麼角色，這幾年一直以來都是以「3D球員」自居的他，也期待自己可以成為聯盟中「好的鋒線競爭者」。

身處於一支全新的球隊，成力煥在球隊中可說是相對有經驗的球員，他謙虛笑說：「前面還有隊長豪哥(吳岱豪)頂著，所以幫助年輕人成長部分他一定可以做很好；技術上不敢說能幫助他們多少，態度上會希望讓他們知道要怎麼積極面對一切，畢竟自己本來就算是個很積極的球員，所以也會希望年輕球員們可以跟上自己的腳步。」

至於團隊及個人目標，他則不斷強調「競爭力」的重要性，團隊部分希望球隊可以展現出競爭力，個人目標他說得保守，只希望可以成為聯盟中「好的鋒線競爭者」，不過隨後他也具體給出「聯盟本土三分王」的目標，也期盼自己能帶領球隊努力往前衝。

關鍵字

PLeague 攻城獅 成力煥 籃球 新竹

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