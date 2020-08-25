NBA／東決熱門首輪遭橫掃　76人改組火速開除總教練布朗

76人今年除了雙星Ben Simmons和Joel Embiid在陣，更重金用合約綁住了Al Horford及Tobias Harris，在季前一度被認為是東區決賽的熱門球隊，仍而最終在首輪就被塞爾提克淘汰，而且是用橫掃的方式，季後球隊內部出現大變革不難想像。
在遭逢慘痛失利後，76人陣中的許多球員都對於教練團的應變不足頗有微詞，先發後衛Josh Richardson肯定Brown是個好人，但也委婉的指出後者在變陣能力上的不足；而當家中鋒Joel Embiid也隱晦的表示，Brown的「為人比執教水平更高」。
76人老闆Josh Harris在炒掉Brown之後，感謝了他這7年為球隊的建設，以及在費城當地社區做的許多工作，同時聲明他是「一位出色的教練和領導者」，將其開除是困難的決定。
《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski在報導中表示，Harris透露可能改組的不僅僅只是教練團，且暗示總管Elton Brand的職務也可能變動，因為後者太關注於身高和防守，忽略了控球和投籃。
而在得知消息後，Brown也深情的別費城，感謝這7年來所經歷的一切人事物：
在2013年，我被任用，來領導職業體育史上最戲劇性的重建之一。在過去七年裡，我們的球員和教練都完成了蛻變和成長，我深深地感謝我執教過的102名球員。我對我們的教練組，以及他們對我們共同目標的貢獻，感激不盡。同時，得以見證我的前任助教們現在的成就，我感到驕傲，他們成為了NBA的主教練，還有一個成為了大學主教練，他們配得上這一切。
我同樣想要感謝我們由Josh Harris和David Blitzer領銜的老闆們，我們的前任總經理薩姆-辛基，76人的前球員教練們，我們充滿熱情的球迷們，最後還有我們的現任總經理Elton Brand。我執教過他，也為他工作過。他是一個擁有很多寶貴品質的、有天賦的人，是球隊的一筆寶貴財富。我對他，我的球員們，以及接下來的教練組，致以最真摯的祝福，希望他們在追逐NBA總冠軍的道路上能早日圓夢！
謝謝你，費城！
過程 費城76人 首輪出局 NBA季後賽 BrettBrown