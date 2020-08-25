🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

NBA／東決熱門首輪遭橫掃　76人改組火速開除總教練布朗

記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-08-25 07:51:47update2020-08-25 07:58:10

▲76人主帥Brett Brown（左）被球隊炒魷魚。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人主帥Brett Brown（左）被球隊炒魷魚。（圖／美聯社／達志影像）
作為前總管Sam Hinkie在7年前指定的總教練人選，費城76人主帥Brett Brown今天被球團給開除，這也象徵著「過程」正式結束。外傳之後球隊可能聘請現任快艇助理教練Tyronn Lue來接手執教。

76人今年除了雙星Ben Simmons和Joel Embiid在陣，更重金用合約綁住了Al Horford及Tobias Harris，在季前一度被認為是東區決賽的熱門球隊，仍而最終在首輪就被塞爾提克淘汰，而且是用橫掃的方式，季後球隊內部出現大變革不難想像。

在遭逢慘痛失利後，76人陣中的許多球員都對於教練團的應變不足頗有微詞，先發後衛Josh Richardson肯定Brown是個好人，但也委婉的指出後者在變陣能力上的不足；而當家中鋒Joel Embiid也隱晦的表示，Brown的「為人比執教水平更高」。

76人老闆Josh Harris在炒掉Brown之後，感謝了他這7年為球隊的建設，以及在費城當地社區做的許多工作，同時聲明他是「一位出色的教練和領導者」，將其開除是困難的決定。

《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski在報導中表示，Harris透露可能改組的不僅僅只是教練團，且暗示總管Elton Brand的職務也可能變動，因為後者太關注於身高和防守，忽略了控球和投籃。

而在得知消息後，Brown也深情的別費城，感謝這7年來所經歷的一切人事物：

在2013年，我被任用，來領導職業體育史上最戲劇性的重建之一。在過去七年裡，我們的球員和教練都完成了蛻變和成長，我深深地感謝我執教過的102名球員。我對我們​​的教練組，以及他們對我們共同目標的貢獻，感激不盡。同時，得以見證我的前任助教們現在的成就，我感到驕傲，他們成為了NBA的主教練，還有一個成為了大學主教練，他們配得上這一切。

我同樣想要感謝我們由Josh Harris和David Blitzer領銜的老闆們，我們的前任總經理薩姆-辛基，76人的前球員教練們，我們充滿熱情的球迷們，最後還有我們的現任總經理Elton Brand。我執教過他，也為他工作過。他是一個擁有很多寶貴品質的、有天賦的人，是球隊的一筆寶貴財富。我對他，我的球員們，以及接下來的教練組，致以最真摯的祝福，希望他們在追逐NBA總冠軍的道路上能早日圓夢！

謝謝你，費城！

關鍵字

過程 費城76人 首輪出局 NBA季後賽 BrettBrown

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽